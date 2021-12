22 Fragen an Lucio Soso „Mein bestes Investment ist meine Ehe“

In meiner Jugend hat mich der Kauf eines Segelboots gelehrt, wie schnell manche Dinge mitunter an Wert verlieren. Trotzdem möchte ich diese Erfahrung nicht missen: Ich habe halb Asien mit dem Boot bereist und besitze es immer nochAnfangs haben meine Eltern geholfen, und ich habe als Lehrassistent an der Uni etwas dazuverdient. Für mein Nuklearphysik-Studium in Tokio gab es dann ein Stipendium von der japanischen RegierungIch bewundere den unabhängigen Geist und den Humor von Richard Feynman , der 1965 für seine Forschungen zur Quanten-Elektrodynamik den Nobelpreis für Physik erhalten hat„Miete alles, was fliegt, schwimmt oder mit Dir ins Bett geht – das ist auf lange Sicht immer billiger, als es zu kaufen.“ In meinem Fall stimmt die Regel nicht: Meine zweite Ehe ist bislang mein bestes Investment Lombard Street von Walter Bagehot. Obwohl es bereits 1873 erschienen ist, beschreibt es doch sehr genau die Extravaganz moderner GeldpolitikGroße Champions erkennt man an der Art und Weise, auf die sie zurückkommenDie Gewissheit, für meine Kunden Geld verdient zu habenDie Tatsache, dass ich meinen Investoren im vierten Quartal 2008 eine positive Performance geliefert habeMeine Antwort auf diese Frage wollen Sie nicht wirklich hörenAls Portfoliomanager lehrt mich jeder einzelne Tag, bescheiden zu sein. Deshalb fühle ich mich nicht dazu berufen, anderen zu sagen, was sie tun oder nicht tun sollenFotokameras, mit denen ich schöne Erinnerungen einfangeJeden Abend ab 23 UhrDieses Medium nutze ich nicht mehr Commissario Montalbano . Der Titelheld löst seine Fälle mutig, klug, ehrlich und pragmatisch – und nimmt am Ende jeder Folge ein Bad vor der sizilianischen KüsteBei Werbung. Deshalb zeichne ich Fernsehsendungen grundsätzlich auf, damit ich bei Bedarf spulen kannMusik, aber kein Rock. Ich bin ein großer Fan des Tango : Ich tanze ihn, ich singe ihn und ich nehme Klavierstunden, um ihn spielen zu könnenIch habe selbst ein Konzert in Prag gegeben mit meinem Chor. Wir sind zwar nicht so gut, aber dafür singen wir mit Herz!Auf Gesundheit und BildungFür Gesundheit und BildungWein – insbesondere Weine der Antinori-Famlie , die ich persönlich kenne. Ich mag auch die dahinterstehende ErfolgsgeschichteEin Projekt des Schweizer Arztes und Musikers Beat Richner , der sich schon seit vielen Jahren für den Aufbau von Kinderkrankenhäusern in Kambodscha engagiertIch werde immer Geld managen, auch im Ruhestand. In meinem Beruf ist das Alter ein zusätzlicher Wert, kein Handicap. Ich hoffe nur, dass ich ihm dann etwas häufiger an Bord meines Segelbootes nachgehen kann als heuteDer 1965 in Padua geborene Italiener studiert nach dem Schulabschluss zunächst Elektrotechnik in Zürich und Nuklearphysik in Tokio. Parallel zu seiner ersten beruflichen Station in der institutionellen Vermögensverwaltung von Pictet & Cie studiert er darüber hinaus von 1992 bis 1995 Finanzwissenschaften an der London Business School . Über die Stationen All Asia Capital (1995 bis 1998) und Orwellsys (1998 bis 2004) gelangt Soso zur RBR Capital AG in Zürich, wo er sechs Jahre lang als Risikomanager und Portfolio-Manager für Global-Macro-Mandate arbeitet. Im Frühjahr 2010 wechselt er zu Bellevue Asset Management und betreut dort seit der Auflegung den Bellevue BB Global Macro.