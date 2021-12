37 Fonds im Crashtest Die besten Lateinamerika-Aktienfonds

Die Fondskategorie war über Jahre ein Spitzeninvestment. Zuletzt aber konnten Lateinamerika-Aktienfonds in Sachen Wertentwicklung nicht mit den Fonds der Industrienationen mithalten. Zudem taugen die Fonds wegen der sehr starken Schwankungen für die meisten Investoren wohl nur als Beimischung. Maximale Verluste in drei Jahren von 30, 40 Prozent müssen Anleger aushalten können.



Wer aber einen langen Atem hat, findet interessante Fonds. So etwa den Comgest Growth Latin America, der im aktuellen Crashtest unter 37 untersuchten Produkten den ersten Platz belegt. Der Fonds liegt bei der Performance auf einen ordentlichen vierten Rang, beim Rating und vor allem ebenfalls beim zu einem Drittel in die Wertung eingehenden Stresstest lagen die Franzosen aber ganz vorne.