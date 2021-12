Redaktion 16.08.2018 Lesedauer: 1 Minute

6,3 Billionen Dollar AuM Groß, größer, BlackRock

Mit einer Vielfalt an aktiven Strategien, dem weltweit größten ETF-Angebot und einem ausgeklügelten Risikomanagement zieht BlackRock so viel Kapital an wie kein anderer Vermögensverwalter auf der Welt.