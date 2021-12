Absicherung der Arbeitskraft Nur 5 % nutzen Präventionsmaßnahmen des BU-Versicherers

Jeder vierte Bundesbürger wird einmal in seinem Leben berufsunfähig. Die Zahl der psychischen Ursachen hat in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zugenommen. Doch Angebote zur Prävention im Rahmen der Arbeitskraftabsicherung werden in Deutschland kaum genutzt. Das ergab eine Umfrage unter mehr als 2.000 Bundesbürgern, die von Yougov im Auftrag der Versicherung LV 1871 durchgeführt wurde.

Nur 5 Prozent der Befragten sind Vorsorgemaßnahmen wie zum Beispiel Angebote zur Stärkung der mentalen Gesundheit beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung besonders wichtig. Die Mehrheit achtet hingegen vor allem auf eine schnelle Leistung im Schadenfall (23 Prozent) sowie auf günstige monatliche Beiträge (21 Prozent).

Anders sieht das bei Angeboten der gesetzlichen Krankenkassen aus. Diese bieten seit Jahren Programme zur Gesundheitsförderung an, die von den Versicherten auch rege genutzt werden. Egal ob vergünstigte Sportkurse, Trainings zur Entspannung oder Ernährungscoachings - rund 15 Millionen Menschen in Deutschland nutzen laut Studie die Angebote jedes Jahr. Dieser Wert bewegt sich seit 2011 auf einem konstant hohen Niveau.