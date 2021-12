Aktien oder Anleihen? „Euro-Anleihen bleiben durch die EZB-Ankäufe gut unterstützt“

Wir sehen derzeit die besten Chancen in exportorientierten Werten, die von der Schwäche des Euro profitieren sollten. Die Höhe der Marktkapitalisierung des Unternehmens spielt dabei keine so wichtige Rolle.Wir favorisieren europäische gegenüber US-amerikanischen Werten. Mit derselben Argumentation wie für deutsche Exporttitel, nämlich den Vorteil durch die Euro-Schwäche.Die größten Übergewichtungen haben wir in den Segmenten Konsum, Chemie und Industrie. Darüber hinaus bevorzugen wir tendenziell Qualitätswerte. Darunter verstehen wir Unternehmen mit einem gutes Management, einem bewährten Geschäftsmodell und hoher Eintrittsbarriere.Mit lang laufenden Peripherie-Anleihen, nachrangigen Bankanleihen und Inflationsschutzanleihen.Sofern die Löhne in den USA endlich anfangen zu steigen und das Außenhandelsdefizit nicht ausufert, könnte die Fed dieses Jahr von der langjährigen Nullzinspolitik abrücken und die Richtung für die globalen Rentenmärkte vorgeben. Dann werden auch die lang laufenden sicheren Euro-Anleihen Kursverluste erleiden, während kurze Laufzeiten unbehelligt bleiben.Diese Duration müssen wir dann verkürzen. Sofern die Fed den Zins jedoch ohne dieses wirtschaftliche Fundament nur deshalb erhöht, um ihn vor dem nächsten Abschwung wieder senken zu können, dürfte bei uns im Portfolio unter sonst gleichen Bedingungen gar nichts passieren. Aktuell sammeln wir noch weitere Indizien für die Weggabelung und haben die Rentenseite auf hohen laufenden Ertrag bei mittlerem Zinsrisiko optimiert. Das wirkt im Fonds wie ein Gegengewicht zu Aktienschwankungen, die ihre Ursachen in schlechter als erwarteten Konjunkturdaten oder geopolitischen Ereignissen haben können.