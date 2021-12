Allan Valentiner: „Diversifizierung ist bei Mittelstandsanleihen ausgesprochen wichtig.“

Es ist in der Tat gar nicht so einfach, die Spreu vom Weizen zu trennen. Um die Qualität einer Anleihe zu beurteilen, stellen wir an eine Emission zunächst vier grundsätzliche Fragen. Erstens: Wem gehört das Unternehmen? - Zweitens: Wie hoch ist das Eigenkapital im Vergleich zum Fremdkapital? - Drittens: Besteht ein positiver Cashflow? - Viertens: Wozu wird der Kredit benötigt?Der Begriff „Mittelstand“ ist eine typisch deutsche Bezeichnung, und die meisten Mittelstandsanleihen werden tatsächlich auch in Deutschland emittiert. Ungeachtet dessen investiert der Fonds aus Diversifizierungsgründen auch global in Anleihen von unternehmergeführten Gesellschaften. Dazu gehören beispielsweise französische Unternehmen wie Remy Cointreau, die von den Familien Heriard Dubreuil und Cointreau kontrolliert werden. Für ein Investment kommen allerdings ausschließlich Zinstitel infrage, die in Euro denominiert sind.Grundsätzlich zeichnen wir gerne Neuemissionen – vorausgesetzt, wir hatten zuvor ausreichend Zeit für die Analysen des Emittenten. Und natürlich halten wir die Anleihe gerne bis zur Fälligkeit, solange sich die Bonität nicht gravierend ändert oder die Anleihe unserer Meinung nach in eine Überteuerung hineinläuft. Wichtig ist jedoch, dass wir uns grundsätzlich als Investoren und nicht als Wertpapierhändler verstehen.Da das Segment der Mittelstandsanleihen noch relativ jung ist, kann man nicht mit mathematischen Ausfallwahrscheinlichkeiten rechnen. Klar ist jedoch, dass die Mittelstandsanleihen ein erhöhtes Risiko beinhalten. Dies lässt sich alleine schon an den höheren Zinskupons ablesen. Daher ist eine weitgehende Diversifizierung ausgesprochen wichtig. Diese sollte sich über unterschiedliche Sektoren, Länder, Laufzeiten und Emittenten erstrecken.Die Rentenmärkte haben sich in den letzten Jahren gravierend verändert. Neben Niedrigzinszyklen führten erhöhte Eigenkapitalanforderungen an Banken und Versicherungen dazu, dass nun auch Unternehmer des Mittelstands nach alternativen Finanzierungsquellen suchen. Das Segment der Mittelstandsanleihen steckt dabei noch in den Kinderschuhen, doch es wird weiter wachsen. Sowohl in der Wirtschaft als auch am Kapitalmarkt besteht die Notwendigkeit dazu. Und wie bei allen aufblühenden Märkten wird es auch hier gelegentliche Rückschläge geben. Daher ist es von großer Bedeutung, dass die Investoren ihre Risiken minimieren. Im Mittelstandssegment ist es unerlässlich, die einzelnen Schuldner akribisch unter die Lupe zu nehmen und das anzulegende Kapital möglichst breit zu diversifizieren.