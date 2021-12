Allianz Global Investors mit Nebenwerte-Fonds

Der von Allianz Global Investors (AGI) im Juni aufgelegte Aktienfonds für globale Nebenwerte ist ab sofort auch in Deutschland erhältlich. Der Allianz Global Small Cap Equity Fund (WKN: A1W37R) enthält Investmentideen aus den vier Nebenwerte-Strategien von AGI.Portfolio-Manager Andrew Neville stellt sicher, dass die regionale Gewichtung der vier Subportfolios dem Vergleichsindex MSCI World Small Cap Index Total Return entspricht. Damit investiert der in Luxemburg domizilierte Fonds in bis zu 190 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 400 Millionen US-Dollar, die nach Ansicht des Fondsmanagements über ein attraktives Risiko- / Rendite- Profil verfügen.