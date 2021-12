Alma Capital: US Small Caps für europäische Investoren

Mit dem neu aufgelegten Alma Double Line US Small Cap Growth Equity Fund bietet Alma Capital europäischen Investoren die Möglichkeit, ihr Geld in Aktien US-amerikanischer Kleinunternehmen anzulegen. Der in Luxemburg registrierte Fonds wird von dem US Asset Manager Double Line Equity verwaltet.Der DoubleLine US Small Cap Growth Equity investiert zu über 80 Prozent in Unternehmensaktien, die zum Akquisitionszeitpunkt Teil des Russell 2000 Growth Indes sind.Husam Nazer und Brendt Stallings, Portfoliomanager der Small Cap, Multi Cap und Technologie Strategien bei DoubleLine, verantworten den Fonds gemeinsam. Vier Analysten und ein Börsenhändler unterstützten die Manager dabei.