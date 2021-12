Bloomberg L.P. 07.04.2017 Lesedauer: 2 Minuten

Anbindung an Euro Die Dänische Krone gerät unter Druck

In Dänemark sagt die größte Bank des Landes, die Freigabe der tschechischen Krone von der Anbindung an den Euro erhöhe den Druck auf die dänische Krone, die in einer engen Spanne an die europäische Gemeinschaftswährung gebunden ist.