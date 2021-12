Anleger-Umfrage Persönliches Gespräch schlägt Online-Beratung

Wenn es um Geldanlagegeschäfte geht, setzen die Deutschen weiterhin auf den Rat ihres Bankberaters. So lassen sich 41 Prozent vor einem Investment von ihrem Finanz- oder Bankberater informieren und ihn anschließend den Kauf oder Verkauf abschließen.

Auch als reine Informationsquelle sind Finanz- und Bankberater sehr gefragt. Sie rangieren auf der Beliebtheitsskala noch vor Zeitungen und Zeitschriften, Banken-Websites, Online-Vergleichsportalen und Freunden.

Quelle: Sutor Bank

Dies ist ein Ergebnis einer aktuellen Umfrage der Hamburger Sutor Bank in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut explorare. Dazu wurden im März 2017 bundesweit 250 Menschen – repräsentativ für die Haushalte in Deutschland – in Telefon-Interviews über ihre Einstellung zum Thema Finanzberatung befragt.

Zufrieden mit dem Bankberater – sofern man einen hat