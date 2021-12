der Goldstandard eine aktive Geldmengenpolitik praktisch unmöglich machte,

es noch keine Zentralbanken im heutigen Sinne gab, die eine solche aktive Geldmengenpolitik hätten machen können,

und es aufgrund der damaligen Entwicklungen in Industrie und Landwirtschaft sowie der rasanten Globalisierung zum Beispiel durch Eisenbahn und Dampfschifffahrt zu außergewöhnlich hohen Effizienzsteigerungen gekommen war.

die Basis der heutigen allgemeinen Interpretation der Entwicklung sind,

aufzeigen, welcher Teufelskreis mit einer lang anhaltenden Deflation verbunden ist,

und die heutigen Reaktionen von Regierungen und Zentralbanken verständlich machen.

Das war nicht immer so. Vor 1914 waren Deflationen nicht ungewöhnlich. Das lag daran, dassDiese damals neuen Technologien begeisterten die Menschen wie heutzutage die Informations-, Nano- oder Biotechnologie, was zu verschiedenenführte. Derenlösteaus, die wiederum einen allgemeinenzur Folge hatten. Dadurch fielen die Preise für Waren und Dienstleistungen, es kam also zuDie wohlvor dem Ersten Weltkrieg war die „“, die übrigens in manchem: während der Boomjahre der Gründerzeit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es in Deutschland und Österreich zu einer, die zu einer Überhitzung der Wirtschaft führte. Die Blase, was zunächst Auswirkungen auf alle anderen Börsenplätze weltweit hatte. In der Folge gingen allein in Deutschland und Österreich über. Aus der folgenden Vertrauenskrise wurde eine, die aufgrund des oben genannten Nachfrageschocks in eine Deflation mündete.werdenund die mit ihnen einhergehenden Depressionen meistens als Ausgleich zu hoher Wachstumsraten in den Vorjahren gesehen und als Stagnationen bezeichnet. Ihre ökonomischen Folgen aus der historischen Gesamtsicht heraus werdensogar als „gut“ oder „sinnvoll“ betrachtet.Auf die letzte große weltweite Deflation - die- trifft diese Einschätzung jedoch nicht zu. Aufgrund ihrer Dauer und Schwere sowie der gesellschaftlichen/sozialen Auswirkungen hat sich die „“ ins kollektive Gedächtnis, besonders der Vereinigten Staaten, eingeprägt. Diese Krise wurde nicht nur von praktisch allen bedeutenden Ökonomen untersucht, sondern darüber hinaus auch von den großen amerikanischen Kulturschaffenden der Zeit auf verschiedenste Art und Weise verarbeitet.Auslöser war damals der starkeab September 1929. Vor allem der 29. Oktober 1929 ist als „Schwarzer Dienstag“ in die Geschichtsbücher eingegangen. Von seinem Höchststand am 3. September 1929 bis zu seinem Tiefststand am 8. Juli 1932 fiel der Dow Jones Index um fast 90 Prozent auf den Wert seiner Erstnotierung vom 26. Mai 1896.Derwar natürlich lediglich einundder Depression./Schule entwickelten sich dazu verschiedene. Diegängigstenmöchte ich kurz skizzieren, da sie