Anleihekäufe EZB gibt Schuldenkrise wieder Zündstoff

Stellen Sie sich vor, Sie führen ein Unternehmen. Die Zeiten sind schlecht, aber Sie kommen über die Runden. Und jede Woche kommt Ihre Bank vorbei und will Ihnen Geld geben, viel Geld. Damit Sie investieren, Ihr Geschäft ausbauen und neue Risiken eingehen. Dabei gibt das die Geschäftslage gar nicht her. Sie lehnen also ab, aber die Schlipsträger kommen immer wieder vorbei. Irgendwann bewerfen sie Ihre Zentrale mit Geldpaketen, Sie können sich nicht mehr wehren.