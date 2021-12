Karen Schmidt 27.11.2015 Lesedauer: 1 Minute

Arbeitskraftabsicherung Frauen sichern sich früher gegen Berufsunfähigkeit ab

In der Berufsunfähigkeitsversicherung gibt es erfreuliche Nachrichten. Wie der Versichererverband GDV meldet, steigt der Frauenanteil nämlich langsam, aber stetig an. Frauen sichern ihre Arbeitskraft dabei in jüngeren Jahren ab als Männer.