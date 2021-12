Argentos entlässt Vorstandschef

Der Maklerpool Argentos hat sich zum Jahresende von seinem Vorstandsvorsitzenden Gunther Will getrennt. Das Vertrauen sei massiv gestört, so dass eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr möglich sei, erklärte Argentos in einer E-Mail an seine Pool-Partner. Wills Aufgaben übernimmt sein Vorstandskollege Achim Kochsiek.Will wurde im April vergangenen Jahres zum Argentos-Vorstand ernannt. Dort übernahm er die Ressorts Vertrieb, Marketing und Presse. Davor war der 35-Jährige als Leiter des Privatkunden- und semi-institutionellen Vertriebs in Deutschland, Österreich und Luxemburg bei der Aquila Capital Gruppe tätig.