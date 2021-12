Redaktion 19.04.2016 Lesedauer: 1 Minute

Aufklärungsvideo für Kunden Börsenregel „Sell in May…“

„Sell in May and go away but don´t forget to come back in September.“ Diese bekannte Börsenregel besagt, dass Anleger im Mai verkaufen und im September wieder zurück an die Börse gehen sollten. Ob dieses Vorgehen sinnvoll ist, erklärt Erwin Heri, Professor an der Universität Basel.