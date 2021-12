Bafin-Statistik Über diese Anbieter beschweren sich die LV-Kunden

Die Allianz weist zwar als einzige Gesellschaft in der aktuellen Statistik der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) eine dreistellige Zahl an Beschwerden in der Sparte Leben auf. In Relation zu ihren knapp 10,5 Millionen Lebensversicherungsverträgen im Jahr 2015 kommt sie aber lediglich auf eine Beschwerdequote von rund 0,01 ‰. Damit liegt der deutsche Marktführer auf Platz 46 in der Rangliste der insgesamt 71 verzeichneten Unternehmen.

Bei den Bestandszahlen der Lebensversicherer wird bei Kollektivversicherungen die Zahl der Versicherungsverhältnisse angegeben. Unternehmen, die zwar den entsprechenden Versicherungszweig betreiben, über die im Berichtsjahr aber keine Beschwerden eingegangen sind, erscheinen nicht in der Statistik.

Auf Beschwerdequoten von jeweils knapp 0,06 ‰ kommen hingegen drei Anbieter mit Bestandszahlen im fünf- beziehungsweise unteren sechsstelligen Bereich: