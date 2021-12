Bank kommt ihren Kunden näher Bayern LB bald auch in Stuttgart und Hamburg vor Ort

Die Bayern LB baut ihr Firmenkundengeschäft weiter aus. Laut Börsenzeitung will die Bank weitere Niederlassungen in Stuttgart und Hamburg sowie ein Büro in Berlin gründen. Zuletzt stockten die Bayern ihren Standort in Düsseldorf auf 23 Mitarbeiter auf.In der Region Stuttgart hat die Bayern LB schon 11 Prozent ihrer mittelständischen Kunden, in Hamburg und Berlin sind es 9 Prozent, sagt der Bereichsleiter Mittelstand der Bayern LB Jürgen Machalett.