Bloomberg 14.04.2015

Barclays, Citigroup und J.P. Morgan angeheuert Blackrock plant Euro-Anleihe

Blackrock bereitet offenbar seine erste in Euro denominierte Anleihemission vor. Der weltgrößte Vermögensverwalter mit Sitz in New York möchte die niedrigen Finanzierungskosten im Euroraum nutzen.