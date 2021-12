Baufinanzierung goes I-Phone

Möglicht macht das ein neues App - ein Anwenderprogramm – das im Apple-eigenen App-Store beziehungsweise im I-tunes-Store kostenlos heruntergeladen werden kann. Über das Programm können Bau- und Kaufinteressenten unter anderem jederzeit individuelle Zinsangebote einholen, Nachrichten rund ums Thema Baufinanzierung abrufen und sich den Weg zum nächsten Interhyp-Berater zeigen lassen.Interhyp-Geschäftsführer Robert Haselsteiner sieht das App keinesfalls nur als lustigen Gimmick an: „Ohne Mühe kann man sich nun unterwegs, zum Beispiel bei einem Besichtigungstermin oder bei der Lektüre von Immobilienangeboten auf dem Laufenden halten“. Wer das so umsetzen will, muss im App-Store oder bei I-tunes die Suchbegriffe Interhyp oder Baufizins eingeben.