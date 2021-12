BBV: Bayern in Berlin

Thorsten Affeld ist neuer Leiter der Maklerdirektion Ost bei der BBV . Von Berlin aus verantwortet er die Betreuung der Makler in Ostdeutschland.Der 45-Jährige verfügt über 20 Jahre Vertriebs- und Führungserfahrung bei mittelständischen Versicherern. Zuletzt leitete er die Abteilung für die Betreuung wichtiger Kunden beim Lebensversicherer Ageas. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an den Vorstand der BBV.