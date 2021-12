BDAE baut um – neue Tarife

Die auf Auslandsversicherungen spezialisierte BDAE Gruppe (Bund der Auslandserwerbstätigen) ersetzt fünf alte Tarife durch drei neue Tarifreihen für Privatleute und Berufstätige. Sämtliche Tarife schließen die ambulante und stationäre Behandlung als Privatpatient, sowie den Krankenrücktransport ein. Zusätzlich sind weitere Leistungen wie Zahnersatz, Sehhilfen oder Psychotherapie versicherbar.Die günstigste Variante Expat Flexible (von englisch Expatriate = Auslandsmitarbeiter) beginnt bei 79 Euro pro Monat. Wer als Privatperson jährliche Gesundheitsprüfungen, Reiseschutzimpfungen und Behandlungen im Einbettzimmer will, muss mindestens 195 Euro im Monat auf den Tisch legen.Für deutsche Auslandsarbeiter, sowie ausländische Berufstätige in Deutschland bietet die Gruppe die Expat Business Tarife an. Die Standard-Variante umfasst zusätzlich zu den Leistungen für Privatkunden Zahnersatz, Vorsorgeuntersuchungen, Schwangerschaftsbegleitung und Entbindung sowie Psychotherapie. In der Premium-Variante kommen sogenannte Assistance-Leistungen der Allianz Global Assistance hinzu, beispielsweise ein Notfalldienst. Bei Diagnose- und Behandlungsfehlern greift zusätzlich eine Patientenrechtsschutzversicherung.