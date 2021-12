Redaktion 04.08.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Dank an Mitarbeiter

Die australische Kaufhauskette Myer dankt Mitarbeitern und Kunden für ihre Unterstützung in der Corona-Krise mit einer Aufschrift an einer Filiale in Melbourne. Australien verschärft wegen gestiegener Infektionszahlen seine Maßnahmen gegen das Virus.