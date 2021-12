Redaktion 29.06.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Keine Lust auf Demo

Aus der Kategorie: Fotos, die einem Schauer über den Rücken jagen. Am 28. Juni zielen die Juristen Patty und Mark McCloskey in St. Louis mit einem halbautomatischen Gewehr (er, mit Ersatzmagazin in der Hosentasche) und einer Pistole (sie) auf Demonstranten vor ihrem Haus. Diese waren auf dem Weg zu Bürgermeisterin Lyda Krewson und hatten laut Medienberichten in der Nachbarschaft bereits einen Zaun durchbrochen. Am Ende fielen aber keine Schüsse und die Situation entspannte sich.