Bis zu 169 Prozent Die besten globalen Aktienfonds der vergangenen zehn Jahre

169 Prozent in 10 Jahren: Mit diesem beachtlichen Ergebnis führt Warburg Value Fund B (WKN: A0DN3A) die Liste der besten globalen Aktienfonds an. Das entspricht einer Rendite von mehr als 10 Prozent. Zugegegeben, die 169 Prozent beziehen sich auf die institutionelle Tranche mit einer Mindestanlagesumme von 250.000 Euro. Doch auch der für Privatanleger aufgelegte Warburg Value Fund A (WKN: A0DN29) kann sich mit 155 Prozent liegt im Zehnjahresvergleich an erster Stelle.

Das geht aus der Wertentwicklungsstatistik des deutschen Fondsverbands BVI hervor.