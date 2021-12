Redaktion 03.12.2015 Lesedauer: 1 Minute

Brauner Berater Neonazi arbeitet bei Münchener Sparkasse

Während der Arbeitszeit ein kompetenter Berater, in der Freizeit Vize-Kreischef der rechtsextremen Partei „Die Rechte" - während die Stadtsparkasse in München-Giesing der Partei ein Konto verweigert, arbeitet ein Neonazi am Schalter. (Artikel kostenpflichtig)