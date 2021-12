BVK, Digitalisierung und fairer Wettbewerb Versicherer unterstützen Vermittler im Streit mit Check24

„Die Digitalisierung kommt – und wir werden sie nicht aufhalten können“, zitiert das Versicherungsjournal Ralph Brinkhaus, stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Nun gehe es darum, das Kundenvertrauen zu gewinnen und sich so von rein digitalen Angeboten abzuheben, erklärte der Politiker auf der Mitglieder- und Jahreshauptversammlung des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute (BVK).

Auch in der digitalen Welt wolle man für einen fairen Wettbewerb sorgen, erklärte Michael Meister, Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen (BMF). Damit spielte der Politiker wohl auf den Rechtsstreit zwischen dem Vermittlerverband und dem Online-Vergleichsportal Check24 an. „Wir stehen an Ihrer Seite für einen fairen Wettbewerb“, sagte der Präsident des Versichererverbands GDV Alexander Erdland.