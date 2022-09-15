ESG-Abfragepflicht Wie tickst Du beim Thema Nachhaltigkeit?
Redaktion
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Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) und das German Sustainability Network (GSN) beleuchten ab sofort das Nachhaltigkeitsthema aus Sicht der Vermittler. Dazu läuft noch bis zum 25. September eine Online-Umfrage. Eine Mitgliedschaft im BVK ist für die Teilnahme nicht nötig.
„Wir nehmen das Thema Nachhaltigkeit sehr ernst“, sagt BVK-Präsident Michael H. Heinz. „Deshalb wollen wir genau wissen, wie Versicherungsvermittler dazu stehen, wie sie es umsetzen und welche Erfahrungen sie in der Praxis machen.“ Im Zentrum der Umfrage stehen erste Erfahrungen der Makler mit der Abfragepflicht von Nachhaltigkeitspräferenzen, die seit dem 2. August gilt.
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