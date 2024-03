ANZEIGE

Teilen

VERSICHERUNG UNPLUGGED – EIN MJNT-PODCAST Carsten Möller trifft Holger Iben, Itzehoer Versicherung

In der zweiten Folge des Versicherungspodcasts “Versicherung unplugged” spricht Host Carsten Möller mit Holger Iben, Leiter Maklervertrieb der Itzehoer Versicherung. Was zeichnet die Itzehoer aus? Und wie wird sich der Vermittlermarkt in Zukunft ändern?