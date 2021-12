Svetlana Kerschner 03.01.2013 Lesedauer: 1 Minute

CDU macht Banker-Boni zum Wahlkampf-Thema

Im Vorfeld der Bundestagswahl nimmt nun auch die Union den Finanzsektor ins Visier. Ein CDU-Politiker sprach sich für eine Deckelung der Banker-Boni aus. So weit wie die SPD will die CDU in ihrer Regulierungsbestrebungen jedoch nicht gehen.