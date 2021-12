Chorus ernennt Direktor für den institutionellen Vertrieb

Chorus gibt die Ernennung von Roland Gill zum Vertriebsdirektor Institutionelle Investoren bekannt. Der 41-Jährige ist verantwortlich für den Aufbau der Geschäftsbeziehungen zu Versicherungen, Vorsorgeeinrichtungen, Unternehmen, Banken und Sparkassen sowie deren Betreuung. Er berichtet direkt an die Geschäftsleitung in München/Neubiberg.Gill kommt von Bfinance Deutschland, wo er für den Vertrieb sowie die Betreuung deutschsprachiger Institutioneller Investoren zuständig war. Vor seiner elfjährigen Tätigkeit bei Bfinance war er zwei Jahre bei PwC in Frankfurt als Unternehmensberater tätig.