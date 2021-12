Christian Grabbe Solactive erweitert Chefetage

Christian Grabbe verstärkt den Vorstand des Indexanbieters Solactive. Als operativer Chef übernimmt er die Bereiche IT, Personal, Recht und Operations. Der bisherige Vorstand Steffen Scheuble verantwortet künftig die Bereiche Finanzen, Strategie und Vertrieb.Grabbe kommt von der Baader Bank, wo er in den vergangenen zwölf Jahren unter anderem als Head of Derivatives Trading eine Investmentfonds- und ETF-Handelsabteilung aufbaute. Zuletzt führte er eine bilaterale OTC-Plattform für Discount-Broker aus Deutschland und Österreich ein.