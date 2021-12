Clariden Leu: Bergwerke und Terminkontrakte

Der Züricher Vermögensverwalter Clariden Leu kommt mit einem neuen Rohstofffonds nach Deutschland: Der Commodity Instruments Fund (ISIN: LU0348404665) setzt auf einen Mix aus Aktien und Futures. Die Terminkontrakte auf eine Auswahl von 50 Rohstoffen machen rund ein Drittel des Fonds aus.Die Portfoliomanager vom Bostoner Vermögensverwalter Wellington Management investieren knapp zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien. Davon entfällt mehr als die Hälfte auf Energietitel. Den Rest machen Aktien aus den Sektoren Metalle und Agrarrohstoffe aus. Investiert wird in Firmen, die Rohstoffe entdecken und fördern, weiterverarbeiten oder an den Markt bringen.Das Unternehmen hat die Vertriebszulassung des Fonds in Deutschland beantragt. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 2 Prozent.