Crashtest-Sieger Ben Wallace „Das Umfeld für Long-Short-Investoren bleibt gut“

Am Schluss war es eine klare Angelegenheit. Mit einem beruhigenden Vorsprung von 36 Punkten sicherte sich der Henderson Gartmore UK Absolute Return im aktuellen Crashtest "Die besten Long-Short-Fonds für europäische Aktien" den ersten Platz.Es gibt immer noch eine ausreichend hohe Dispersion am Aktienmarkt. Das heißt, die Kursentwicklung der einzelnen Aktien ist breit gestreut. Daher glauben wir, dass das gute Umfeld für Long-Short-Investoren anhält.Wir finden auf beiden Seiten gute Anlagemöglichkeiten. Wir waren zwar schon stärker netto long, aber auch viel schwächer. In den vergangenen zehn Jahren reichte unser Netto-Engagement von minus 38 bis plus 65 Prozent.Zum Beispiel im Versicherungssektor. Legal & General und Phoenix sind zwei unserer Long-Positionen. Für Short-Positionen sehe ich zurzeit keinen bevorzugten Sektor. Die Auswahl ist rein titelabhängig.Da haben wir keine ausgeprägte Marktmeinung. Der Vorteil eines guten Long-Short-Managers ist, dass er die Instrumente hat, um in jeder Marktphase unkorrelierte, positive Erträge zu erzielen.