Redaktion 10.04.2017 Lesedauer: 2 Minuten

Das Problem in 10 Grafiken Das ist das Dilemma bei der Altersvorsorge

Das Rentensystem in Deutschland steht vor großen Problemen: Es gibt immer mehr Rentner und immer weniger Beitragszahler. Dadurch sinkt die Rente, private Altersvorsorge tut not. Aber: Die Bundesbürger sparen zu wenig und falsch. Das ganze Dilemma in Grafiken.