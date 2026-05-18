Die weltweit 50 größten Banken kamen zuletzt zusammen auf Vermögenswerte in Höhe von 101,6 Billionen US-Dollar. Das Datenportal „Visual Capitalist“ hat basierend auf Daten von Companies Market Cap (Stand: 15. April 2026) ein Ranking der größten Banken der Welt erstellt. Die Zahlen geben die Bilanzsumme der jeweiligen Bank für den letzten Berichtszeitraum wieder und umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Kredite, finanzielle Vermögenswerte, Sachanlagen sowie Gebäude und Einbauten.

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Nach Regionen aufgeteilt führt Asien die Rangliste an und hält fast die Hälfte der Vermögenswerte der 50 weltweit größten Kreditinstitute. Danach folgt Europa. Zwar sind die Institute eher kleiner und verfügen im Durchschnitt über weniger Vermögen - doch es sind fast ebenso viele Banken auf der Liste vertreten wie aus Asien (18 im Vergleich zu 19).

Region Anzahl der Banken durchschnittliche Assets pro Bank (in Billionen US-Dollar) Gesamtvermögen (in Billionen US-Dollar) Asien 19 2,6 49,1 Europa 18 1,6 28,8 Nordamerika 11 2,0 22,1 andere 2 0,9 1,8

In den Top 10 sind drei europäische Banken vertreten. Deutschland taucht allerdings erst weiter hinten auf der Liste auf – auf Platz 23 ist die Deutsche Bank mit einem Vermögen von 1,7 Billionen US-Dollar.

Auf den folgenden Seiten stellen wir die weltweit zehn größten Banken vor.