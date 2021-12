„Das Wissen des Vertriebs nicht zu nutzen, ist fahrlässig“

Versicherungs-Newsletter

DAS INVESTMENT.com: Weshalb?



Geldmacher: Der Kunde will privat versichert sein. Start-Tarife vermitteln ihm unter Umständen: Du sparst jetzt Geld durch die günstigere Prämie und bist trotzdem privat versichert. Der Versicherte freut sich zunächst, wird dann aber irgendwann krank, geht zum Arzt und bekommt anschließend eine saftige Rechnung ins Haus. Warum? Weil er eigentlich nur einen Tarif mit Leistungen auf dem Niveau der gesetzlichen Krankenversicherung hat. Diese Tarife suggerieren meiner Ansicht nach einen Status, den Versicherte gar nicht haben. Das führt nur zu Enttäuschung. Passiert aber, wenn nur nach dem Preis entschieden wird.



DAS INVESTMENT.com: Aber viele Menschen, die sich privat versichern wollen, können wahrscheinlich gar nicht richtig einschätzen, welche Leistungen sie brauchen. Wie versuchen Sie, Enttäuschungen zu vermeiden?



Geldmacher: Wir haben ein Beratungskonzept entwickelt, das wir „Check Up 18 plus“ nennen.



DAS INVESTMENT.com: Wie funktioniert das?



Geldmacher: Wir haben 18 Fragen erarbeitet, die alle wesentlichen Punkte einer Krankenvollversicherung nach und nach abarbeiten. Zum Beispiel, ob Behandlungen eines Heilpraktikers bezahlt werden sollen oder ob eine Psychotherapie im Schutz inbegriffen ist. Der Berater kann dabei auf dem Fragebogen festhalten, welche Leistungen er empfiehlt und welche Wünsche der Kunde hat. Das Gespräch ist dadurch sehr strukturiert, der Kunde weiß genau, mit welchen Leistungen er rechnen kann und der Berater ist haftungsrechtlich auf der sicheren Seite.



DAS INVESTMENT.com: Was halten Sie von der neuen Gesundheitsreform?



Geldmacher: Es ist vor allem schön, dass das Drei-Jahres-Moratorium mit aller Wahrscheinlichkeit fallen wird. Es kann nicht sein, dass Menschen, die sich privat versichern wollen derart vom Staat bevormundet werden.



DAS INVESTMENT.com: Wagen Sie eine Prognose, wie das deutsche Krankenversicherungssystem in ein paar Jahren aussehen könnte?



Geldmacher: Was meinen Sie denn, wie es aussehen wird?



DAS INVESTMENT.com: Hm, gute Frage. Ich denke, die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung werden noch weiter abgebaut und wir müssen trotzdem mehr dafür bezahlen.



