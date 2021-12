Delta Lloyd siedelt Fondsvertrieb aus

Delta Lloyd Deutschland hat eine neue Tochtergesellschaft für den Vertrieb ihrer Fonds gegründet. Die Delta Lloyd Asset Management Vertriebs GmbH wird ihren Firmensitz in Wiesbaden haben. Geschäftsführer des neuen Unternehmens ist Martin Heuvelmans. Er ist Finanzvorstand der Delta Lloyd Deutschland, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Amsterdamer Delta Lloyd Groep, die wiederum zum britischen Finanzkonzern Aviva gehört.Den Vertrieb an institutionelle Kunden leitet Sibel Herring. Sie arbeitete in dieser Funktion bereits für das Vorgängerunternehmen Delta Lloyd Investment Managers, das im Juli durch die niederländische Kas Bank übernommen wurde. Herring war unter anderem dafür verantwortlich, den Öko-Fonds Water & Climate (WKN: A0MY8N) am deutschen Markt einzuführen.