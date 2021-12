Depots Welche Fonds die Ebase-Kunden im November interessierten

Rudolf Geyer

Foto: Sebastian Widmann/Ebase

DAS INVESTMENT: Welche Trends zeichnen sich in der Depot-Analyse für November 2019 ab?

Rudolf Geyer: Im November war sowohl die Nachfrage nach Investmentfonds als auch die Handelsaktivität sehr ausgeprägt. Der Fundflow-Faktor, welcher das Verhältnis zwischen Nettomittelzuflüssen und -abflüssen zeigt, war mit einem Wert von 1,33 ganz klar positiv. Es wurden rund ein Drittel mehr Fondsanteile gekauft als verkauft. Damit hält die positive Entwicklung, mit einer ausgeprägten Nachfrage nach Investmentfonds, nun bereits seit Jahresanfang an. Zugleich sehen wir, dass nicht nur Bestände bei Ebase ausgebaut werden, sondern auch reges Interesse von Seiten neuer Kunden besteht.

Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt mehr als eine Million Kundendepots mit einem Volumen von insgesamt rund 34 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl zu Fondskategorien als auch auf Einzelfondsebene. Handelsaktivität über Durchschnitt Die von den angeschlossenen Fondsberatern getätigten Umsätze mit aktiv gemanagten Fonds sind im November im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Das Handelsvolumen lag insgesamt 10 Prozentpunkte über dem mittleren monatlichen Handelsvolumen des Vorjahres (100 Prozentpunkte zeigen eine durchschnittliche Handelsaktivität an).



Wie haben sich die Anleger im November positioniert?

Geyer: Wie bereits in den vergangenen Monaten auch, waren die Ebase-Kunden im November weiterhin dabei, sich etwas offensiver zu positionieren. So waren insbesondere Aktien- und Mischfonds gefragt. Bei den Aktienfonds lag der Fundflow-Faktor bei 1,20, bei den Mischfonds sogar bei 1,43. Innerhalb der Aktienfonds waren speziell Fonds mit einem globalen Anlageuniversum oder aber solche, die schwerpunktmäßig in den USA anlegen, gefragt. Ein ähnliches Bild zeigte sich auch bei den Mischfonds – hier waren ebenfalls in erster Linie Fonds mit einem globalen Anlagefokus gefragt.