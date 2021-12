Detlef Glow 05.09.2011 Lesedauer: 1 Minute

Der seltsame Sinneswandel der Portfoliomanager bei ETFs

In seinem Gastbeitrag für DAS INVESTMENT.com fragt sich Detlef Glow, was an synthetischen ETFs eigentlich so schlimm sein soll. Die Diskussion hält er für scheinheilig, da immerhin auch andere Investmentfonds Derivate für ihre Strategien nutzen.