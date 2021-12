Deutsche Rentenversicherung „Geringverdiener profitieren von der Riester-Rente“

Aufgrund des zweijährigen Zeitraums für die Beantragung der Zulagenförderung stammen die aktuellsten vorliegenden Zahlen über Riester-Verträge aus dem Jahr 2012. In diesem Jahr war der Anteil der voll geförderten Riester-Verträge zum vierten Mal in Folge rückläufig. In absoluten Zahlen: Von 15,8 Millionen Riester-Sparern nutzten lediglich knapp 5,9 Millionen die staatliche Förderung voll aus.