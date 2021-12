Dexia: Vertriebsleiterin wird Nachhaltigkeits-Chefin

Als neue Leiterin im Bereich des ökologisch und sozial verantwortungsvollen Investierens (Sustainable and Responsible Investments, SRI) wird De Lasteyrie Dexia AM in Sachen Nachhaltigkeit nach außen vertreten und zusammen mit der globalen SRI-Leiterin Isabelle Cabie und deren Analysten-Team die Strategie der Investmentgesellschaft bei nachhaltigen Anlagen weiterentwickeln.De Lasteyrie kam 2005 zu Dexia AM, wo sie kurze Zeit später zur Leiterin Marketing und Kommunikation aufstieg. 2008 wurde sie zur Vertriebsleiterin in Frankreich ernannt und war in den letzten zwei Jahren für den Bereich Kundenentwicklung verantwortlich.In ihrer Zeit bei Dexia AM hat De Lasteyrie eine Reihe von SRI-Expertisen für institutionelle Kunden erstellt.