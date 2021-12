Karolyn Krekic ist Managing Director bei der Capital Group und verantwortlich für Finanzintermediäre in Deutschland. Sie verfügt über 22 Jahre Branchenerfahrung und kam in diesem Jahr zur Capital Group. Matthias Mohr ist Managing Director bei der Capital Group und verantwortlich für Finanzintermediäre in Deutschland und Österreich. Er verfügt über 16 Jahre Branchenerfahrung und kam 2018 zur Capital Group.