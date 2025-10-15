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Die 20 besten Deka-Fonds in der Übersicht

DI+ Übersicht der Wertentwicklung Die 20 besten Deka-Fonds im Wettbewerb

Deka gehört zu den Schwergewichten der Fondsbranche. Wir haben untersucht, wie gut sich die Strategien verglichen mit ihren Wettbewerbern schlagen. Hier sind die besten Deka-Fonds.

Deka-Niederlassung in Frankfurt-Niederrad
Deka-Niederlassung in Frankfurt-Niederrad | Bildquelle: Lars Gruber
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Inhalt

Welche Deka-Fonds sind die stärksten im Wettbewerb? DAS INVESTMENT hat die umfangreiche Produktpalette von Deka Investments in Augenschein genommen. Und dabei die 20 Fonds ermittelt, die in ihrer Produkt-Kategorie besonders gut abschneiden.

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