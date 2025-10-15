Welche Deka-Fonds sind die stärksten im Wettbewerb? DAS INVESTMENT hat die umfangreiche Produktpalette von Deka Investments in Augenschein genommen. Und dabei die 20 Fonds ermittelt, die in ihrer Produkt-Kategorie besonders gut abschneiden.

Unter den besten Angeboten der Sparkassen-Fondsgesellschaft finden sich neben bekannten milliardenschweren Flaggschiffen auch einige noch zierliche Fondsperlen.

Entscheidende Kennziffer unserer Rangliste ist die risikoadjustierte Rendite über fünf Jahre auf Basis von Daten des Research-Hauses Morningstar.

Anders als etwa bei der Fonds-Kennziffer Sharpe Ratio setzt Morningstar die Rendite dabei nicht nur ins Verhältnis zur Volatilität, sondern berücksichtigt für das Berechnen insbesondere die Rückschläge bei der Wertentwicklung. Je mehr Konkurrenten die Fonds in ihrer jeweiligen Morningstar-Vergleichsgruppe hinter sich lassen können, desto weiter vorn platzieren sie sich.

Die im Wettbewerb besten 5 Deka-Fonds:

Klicken Sie sich im Folgenden durch die 20 besten Deka-Fonds, um mehr über deren Wertentwicklung, Ausrichtung und Volumen zu erfahren.