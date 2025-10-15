Fonds-Rankings
Die 20 besten Deka-Fonds in der Übersicht
Übersicht der Wertentwicklung Die 20 besten Deka-Fonds im Wettbewerb
Inhalt
- Die besten Deka-Fonds – so haben wir ausgewertet Seite 1
- Deka-Umweltinvest Seite 2
- Berolina Rent Deka Seite 3
- Deka-Lux Japan Seite 4
- Deka-Digitale Kommunikation Seite 5
- SK Corporate Bond Invest Deka Seite 6
- Deka Portfolio ESG Globale Aktien Seite 7
- Deka-EM Bond Seite 8
- Deka-Euroland Aktien Lowrisk Seite 9
- Deka-Flex Euro Seite 10
- Deka-Globale Renten High Income Seite 11
- Deka-Institutionell Renten Europa Seite 12
- Deka-Europa Potenzial Seite 13
- Deka-USA Aktien Spezial Seite 14
- Deka-Lux Bond Seite 15
- Zukunftsplan III Seite 16
- Deka-Schweiz Seite 17
- Deka-Europa Bond Seite 18
- Zukunftsplan IV Seite 19
- Deka-Europa Nebenwerte Seite 20
- Deka-Impact Aktien Seite 21
Welche Deka-Fonds sind die stärksten im Wettbewerb? DAS INVESTMENT hat die umfangreiche Produktpalette von Deka Investments in Augenschein genommen. Und dabei die 20 Fonds ermittelt, die in ihrer Produkt-Kategorie besonders gut abschneiden.
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