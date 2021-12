Martin Hüfner 27.01.2012 Lesedauer: 1 Minute

„Die Eurokrise braucht Wachstum“

Ohne Wachstum können Griechenland & Co. die Krise nicht meistern, so die These von Martin Hüfner, Chefvolkswirt von Assénagon. Wo die Geld- und Schuldenpolitik ausgereizt seien, würden nur noch Strukturreformen helfen. Dazu Hüfners Vorschläge