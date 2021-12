Die Glückszahl 13: AWD-Gründer heiratet im März

Bei der Verlobung setzten sie auf die Zahl 11, bei der Hochzeit soll es die 13 werden: Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer wollen sich am 31.3.2013 das Ja-Wort geben. Das berichtet die „Bild am Sonntag“ (BamS) unter Berufung auf Freunde des Paares. „Veronica und ich sind uns sicher, dass die Zahl 13 uns Glück bringt“, sagte Maschmeyer dem Blatt.Eigentlich sei die Trauung für den 12.12.2012 angepeilt gewesen, berichtet BamS. Doch das Paar habe den Termin wegen zu vieler beruflicher Verpflichtungen verschieben müssen.Weniger rosige Zeiten erlebt indes der von Maschmeyer gegründete Finanzkonzern AWD. Der neue Eigentümer Swiss Life will die Marke AWD auflösen und die Vertriebsgesellschaften, die bisher unter der Marke tätig waren, unter „Swiss Life Select“ bündeln.