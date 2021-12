Antoine Lesné ( Gastautor ) 18.09.2017 Aktualisiert am 28.09.2017 - 15:45 Uhr Lesedauer: 6 Minuten

Die neue Normalisierung

Seit 2009 haben die Zentralbanken ihre Bilanzen auf bislang beispiellose Art aufgebläht. Angesichts des weltweit verbesserten Wirtschaftsumfelds hat die Notwendigkeit einer „Normalisierung“ – d. h. Anhebung der Zinsen und Reduzierung der Bilanzen – zu einer vierten Welle des Tapering (Abbau von expansiven geldpolitischen Maßnahmen) geführt. Obwohl sich die US-Notenbank (Fed), die europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) derzeit in unterschiedlichen Phasen der geldpolitischen Straffung befinden, sind die Auswirkungen auf die Renditen und Spreads im Großen und Ganzen gleich. Die Analyse von SPDR ETFs zeigt, dass festverzinsliche Anlagen in jeder der bisherigen Tapering-Phasen unterschiedlich abschnitten. Ein allerdings wiederkehrendes Thema ist, dass sich bestimmte Anlagen wie Wandelanleihen und Unternehmensanleihen mit Investment Grade in Zeiträumen des Tapering zumeist gut entwickelt haben.