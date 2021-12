Im April Diese 5 Fonds waren zuletzt Absatzrenner bei Fonds Finanz

| Foto: Morningstar Direct

Fonds: DWS Top Dividende

ISIN: DE0009848119

Kategorie: Aktienfonds Global (ausschüttungsorientiert)

Fondsgesellschaft: DWS Investment

Fondsmanager: Thomas Schüssler

„Anlageidee:

Der DWS Top Dividende ist ein konservativ verwalteter Dividendenfonds. Der Fokus des global anlegenden Fonds liegt auf hohen und stabilen Dividendenrenditen von etablierten und bilanzstarken Unternehmen. Die Strategie ist als globales Aktien-Basisinvestment geeignet.

Das zeichnet den Fonds aus:

Thomas Schüssler sucht stetig nach defensiven Qualitätsunternehmen mit höheren und stabilen Dividendenrenditen. Er meidet Firmen mit sehr hohen Dividenden, da diese zu Dividendenkürzungen neigen, wenn sich die Konjunktur eintrübt. Daher setzt der Fondsmanager meist auf Aktien aus den Sektoren defensiver Konsum, Gesundheitswesen, Energie oder Versorger, was zu einer grundsätzlich defensiveren Ausrichtung des Portfolios als bei Konkurrenzfonds führt. Mit Blick auf die Ausschüttungen hat sich diese Vorgehensweise auch ausgezahlt. So konnte der DWS Top Dividende auch im Corona-Jahr 2020 die Ausschüttung steigern, während im Gegensatz dazu viele Wettbewerber Kürzungen vornehmen mussten. Auch wenn der Fonds durch die defensive Ausrichtung in guten Börsenphasen nicht mit Wettbewerberfonds mithalten kann, weist der Fonds mittel- bis langfristig ein attraktives Rendite-Risiko-Profil auf.

So hat sich der Fonds entwickelt:

Die defensive Positionierung war im Corona-Crash – Februar und März 2020 – zunächst erfolgreich. Er verzeichnete deutlich geringere Kursverluste (-27,5 Prozent) gegenüber dem MSCI Welt Index (-33,3 Prozent) oder der Kategorie (-32,2 Prozent). Dennoch hat der Fonds im Anschluss nur teilweise am Anstieg der Aktienmärkte partizipiert. Andere Dividendenfonds sind meist stärker auf das Dividendenwachstum fokussiert. Im April hat der Fonds mit -0,4 Prozent eine negative Rendite erwirtschaftet. Vergleichbare Fonds kamen im vergangenen Monat im Schnitt auf +0,7 Prozent. Auch seit Jahresanfang liegt die Strategie mit +8,0 Prozent hinter der Vergleichsgruppe (+11,1 Prozent). Die Erklärung liegt für uns ganz klar im Übergewicht defensiver Sektoren (zum Beispiel Versorger) und der Untergewichtung in konjunktursensibleren Branchen, wie Industrie und Technologie.“