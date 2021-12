DISQ-Studie zu Privatrenten Das sind die besten privaten Rentenversicherungen

Wie hoch die Zusatzrente ausfällt, ist von Produkt zu Produkt recht unterschiedlich. So kann der Unterschied zwischen den Privatrenten bis zu 23 Prozent mehr Rente im Monat ausmachen.Ebenfalls benotet hat das DISQ den Service der Versicherer. Das Urteil: lediglich „befriedigend“. Noch schlechter sieht es bei der E-Mail-Bearbeitung aus – die ist sogar mangelhaft. Der Grund: Nicht einmal jede zweite Anfrage wird beantwortet. Zudem ist Geduld gefragt, da selbst die antwortenden Versicherer die Kunden im Schnitt über zwei Tage auf eine schriftliche Auskunft warten lassen.Kaum besser sieht es zudem beim telefonischen Service und auf den Webseiten aus. So sind die Hotlines meist schlecht erreichbar und den Internetauftritten mangelt es an Informationswert.In die Studie hat das DISQ zwölf Versicherer mit Vermittlernetz einbezogen. Über fünf persönliche Vor-Ort-Beratungen und je zehn verdeckte Telefon- und E-Mail-Tests hat das Institut die Servicequalität der Anbieter getestet. Im Fokus standen zudem Inhalte und Auftritt der Webseiten, ihr Informationswert und die Bedienungsfreundlichkeit.