Redaktion 24.07.2015 Lesedauer: 1 Minute

DJE Concept Jens Ehrhardt: „Aktien stehen gut für das zweite Halbjahr“

In seiner jüngsten Kolumne für die „Ärzte-Zeitung“ begründet DJE-Vorstand Jens Ehrhardt seinen Optimismus für steigende Kurse im zweiten Halbjahr unter anderem mit der in Kürze beginnenden Berichtssaison in Europa. Wenig positive Nachrichten erwartet er allerdings aus der deutschen Autoindustrie.