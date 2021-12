Drei Metzler-Fonds in Volkswohl-Bund-Policen

Die Zahl gibt jeweils an, wie stark die Fondsmanager das Fondsvermögen in globale Einzelaktien stecken kann. Zusätzlich zu den Aktien dürfen die Manager für alle drei Portfolios Rohstoffaktien, Hochzins-, Schwellenländer-, Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe kaufen.Die angepeilte Rendite liegt für den Metzler-Vermögensverwaltungsfonds 30 (WKN: A1J16U) liegt bei 3 Prozent pro Jahr; 4,5 Prozent sind es beim Metzler-Vermögensverwaltungsfonds 50 (A1J16W) und 6 Prozent beim Metzler-Vermögensverwaltungsfonds 70 (A1J16Y).Die Fonds sind im Rahmen der Volkswohl-Bund-Policen ab Mitte Juni erhältlich. Die Palette umfasst dann 92 Fonds verschiedener Kapitalanlagegesellschaften.Anfang Mai hatte bereits die LV 1871 mitgeteilt, dass sie diese drei Fonds in ihre Produktpalette aufnimmt ( DAS INVESTMENT.com berichtete ).